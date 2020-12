Romano e Covo fanno squadra: gestione associata della Polizia Locale

Partirà il primo gennaio la gestione associata della polizia locale tra i Comuni di Romano di Lombardia e di Covo, nella Bassa.

L’accordo è stato raggiunto nei giorni scorsi tra i primi cittadini dei due paesi, Sebastian Nicoli e Andrea Capelletti, come annunciato da quest’ultimo con un post sulla propria pagina Facebook: “Oggi la firma della convenzione per la gestione associata di Polizia Locale con il comune di Romano di Lombardia a partire dal 1 gennaio.

Ringrazio il sindaco Sebastian Nicoli per il lavoro in sinergia degli ultimi anni che ha portato a questo risultato, un grosso in bocca al lupo al comandante Angelo Di Nardo e a tutto il corpo di Polizia Locale per il lavoro che li attende nel nuovo Distretto di Polizia Locale – Bassa Bergamasca Orientale”.