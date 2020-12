In Lombardia calano i ricoverati in terapia intensiva (-9): a Bergamo 97 nuovi positivi

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9) e nei reparti (-137). A fronte di 15.337 tamponi effettuati sono 1.606 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 658.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 15.337 totale complessivo: 4.780.837

– i nuovi casi positivi: 1.606 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 387.049 (+658), di cui 3.871 dimessi e 383.178 guariti

– in terapia intensiva: 513 (-9)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.839 (-137)

– i decessi, totale complessivo: 24.818 (+36)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 499 di cui 313 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 131;

Como: 125;

Cremona: 26;

Lecco: 68;

Lodi: 11;

Mantova: 96;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 30;

Sondrio: 10;

Varese: 341.