L’incendio di una cabina elettrica primaria di distribuzione di Villa di Serio ha provocato un black out nella zona della bassa Val Seriana e in alcuni quartieri di Bergamo. È successo nella tarda serata di Natale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Bergamo che hanno lavorato per quattro ore per spegnere le fiamme e bonificare l’area. Quindici le linee di media tensione poste nello scantinato che sono andate in fumo a causa del rogo.

Numerose le segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi nei gruppi Facebook della zona interessata. In corso accertamenti per stabilire la causa dell’incendio, e non si esclude l’ipotesi del dolo.