Cologno, scontro tra due auto: in ospedale i conducenti

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti sabato 26 dicembre per un incidente stradale in via Circonvallazione 56 a Cologno al Serio.

Due le auto coinvolte e due feriti non gravi trasportati con l’ambulanza in codice giallo in ospedale.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato la zona compromessa.