Campagnola, nel 2021 nuova piazza da un milione di euro: approvato il progetto

Il Natale 2020 porta una nuova piazza al quartiere di Campagnola: la Giunta del Comune di Bergamo ha infatti approvato poco prima delle Feste il progetto per la realizzazione di nuovi spazi di qualità nel cuore del quartiere di Campagnola.

Un intervento da un milione di euro, previsto nel 2021, anno nel quale l’Amministrazione di Bergamo scommette sulle opere pubbliche per rilanciare la città e dare anche un importante segnale di ripartenza degli investimenti pubblici, dopo il difficile 2020.

Il quartiere di Campagnola sta vivendo una fase di grandi novità: dopo il rifacimento del campo da calcio del quartiere – intitolato a Geza Kertesz –, la rimozione dei tralicci dell’elettricità che per decenni hanno lambito l’abitato, la riasfaltatura della maggior parte delle strade del quartiere, ma soprattutto la demolizione e la riqualificazione degli ex Mangimi Moretti (con il rifacimento della rotatoria e l’imminente costruzione della passerella ciclopedonale che connetterà Campagnola a Malpensata), ora tocca all’area davanti alle due chiese, luogo nevralgico del quartiere.

Il progetto prevede nuove pavimentazioni in tutta l’area compresa tra le vie Campagnola, dei Prati, Gasparini, don Bianchi, per Orio e don Bosco; cubetti di porfido di grandi dimensioni in concomitanza con gli attraversamenti pedonali e alle intersezioni, per migliorare la sicurezza dei pedoni; una nuova passerella pedonale sul torrente Morla e il rifacimento completo del sagrato dell’adiacente la Chiesa di San Giovanni Battista (grazie a una convenzione con la Parrocchia); nuove sedute nelle aree pedonali; verrà riqualificata la zona dove sorge il monumento all’alpino con nuove pavimentazioni e verde; i parapetti del ponte, oggi in cemento armato verranno rivestiti con pietre e illuminazione a led.

“La creazione di spazi di qualità nei quartieri – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – è uno degli obiettivi degli interventi dell’Amministrazione, con in modo da migliorare la vivibilità e la socializzazione degli spazi periferici della nostra città. Il quartiere di Campagnola, come la Malpensata, sta vivendo un processo di importante rinnovamento intorno all’abbattimento dei fabbricati degli ex Mangimi Moretti, intervento che realizzerà nel 2021 due nuove aree verdi a cui il Comune di Bergamo accompagna il progetto della nuova del quartiere. Da residente a Campagnola, credo che questi interventi rappresentino un segnale di attenzione verso i residenti, che potranno, a cantieri ultimati, usufruire di nuovi spazi per vivere al meglio il proprio quartiere.”