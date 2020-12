Alzano, scontro tra un’auto e un’Ape: due feriti

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti intorno alle 17.40 di sabato (26 dicembre) per un incidente stradale in Via Europa ad Alzano Lombardo.

I mezzi coinvolti sono due un’autovettura e una moto Ape. Due feriti in codice giallo.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato tutta l’area compromessa.