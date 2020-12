“Siete quelli che hanno imparato l’attesa lunga”: la poesia della prof per gli alunni

Valeria Mascheretti, insegnante al Liceo Sarpi di Bergamo, dedica una poesia a tutte le alunne e tutti gli alunni in questa fine di un anno estremamente particolare, per tutti ma soprattutto per loro.

Siete un immagine

Un sorriso lontano

Siete quelli che non ci sono

Siete due occhi e un microfono non sempre acceso

Siete una domanda aperta nella rete

Siete il silenzio di maiuscole stampate

Siete quelli che non si sentono

Siete gli scomparsi

I senza feste

I mancanti di noi

Quelli che mancano

E che in un attimo ci sono

Siete i dispersi riuniti in un rettangolo

Siete perché noi così possiamo esserci

Vicendevolmente ci manchiamo

Siete gli occhi la bocca i capelli

Il collo

Al massimo le spalle e niente più

E il cuore dove batte?

Pulsa e sta sotto

Stanco di aspettare

Siete quelli che hanno imparato l’attesa lunga

Siete il cuore stanco

Le membra impazienti

Siete i sogni chiusi

Siete gli incazzati

I non pazienti

Siete quelli che non hanno più voglia di aspettare

Volete il sole la luce

Sottile

Siete il sole il desiderio

La mattina e la sera insieme

Siete la notte di risate insieme

Siete una lunga tavolata imbandita

Una piscina azzurra di salti e spruzzi

Una danza a piedi nudi sulla sabbia col falò

Siete voi

Siamo noi

Ancora

L’immagine qui sopra è un lavoro su quadri di artisti fatto l’ultimo giorno di scuola dagli alunni della prof di 3 F. Era richiesto loro di cercare una immagine di un quadro da regalare ai compagni e compagne. Come simbolo di un saluto per vivere questi giorni di Natale. Alla fine è stato realizzato un mosaico mettendoci tutte le immagini scelte