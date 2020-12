“Quando una vita finisce, altre possono ancora sognare”: gli auguri di Aido Treviolo

Sono degli auguri di Natale speciali quelli pensati e realizzati dal Gruppo Aido Treviolo, che ha voluto sensibilizzare i bergamaschi sull’importanza della donazione degli organi: “Quando una vita finisce, grazie a un SI, altre vite possono continuare a sognare”.

Un video, realizzato da Adriano Merigo con la musica dei Midnight Breakfast di Marco Valietti e la voce del piccolo Giorgio, che fa capire in modo chiaro quanto è importante sostenere Aido.

Cari amici,

stiamo per chiudere anche questo anno. È stato un anno pieno di tristezza, paura, dolore e incertezza.

Non abbiamo potuto effettuare i nostri banchetti e soprattutto il nostro evento di fine Anno per scambiarci gli auguri di Natale.

Ma non ci siamo dimenticati di Voi ed abbiamo realizzato, con l’aiuto di importanti Amici di Aido e nostri concittadini di Treviolo, un video, che speriamo possa trasmettervi le stesse emozioni che ha suscitato in noi nel vederlo la prima volta!

Un vero grazie di cuore ad Adriano Merigo e la musica dei Midnight Breakfast di Marco Valietti e la voce di Giorgio.

Vi auguriamo i nostri più sinceri auguri di Buone Feste e Buon Natale sperando in un 2021 di rinascita vera.

Sosteneteci e ricordate che: “Quando una vita finisce, grazie a un SI, altre vite possono continuare a sognare”.

Gruppo Aido Treviolo