“Presente”: parola controcorrente nell’anno delle troppe assenze

Presente: in italiano indica un tempo di attualità, ma anche la notifica dell’esserci fisicamente all’appello. Ed infine indica il dono. Curioso no?

E su presenze, assenze distanze dono nell’attualità di questo oggi diverso occorre riflettere.

Bergamo, la nostra città e la nostra provincia, prima nel mondo occidentale – tragico e indesiderabile primato – è stata riportata all’essenzialità della presenza e assenza dell’essere umano.

Chi c’è ancora chi non c’è più, chi c’è ma percepisce dolorosissima l’assenza, spesso definitiva, di una o di più presenze.

Con una costanza sfiancante da quasi un anno, del resto, ci siamo occupati di dove mettere i nostri corpi divenuti improvvisamente troppo presenti, direi ingombranti per altri corpi presenti.

Col Natale celebriamo in effetti un evento di sopravvenuta presenza, della vita (miracolo in sè) di un bimbo. Cosa c’è di più ordinario e straordinario e corporeo di un parto? Ci può essere gesto di epifania del soprannaturale più eloquente e chiaro di questo?

Evento che prescinde da elaborati pensieri, e da ricchezza prestigio o potere. Il miracolo della vita se ne frega.

E infatti il più sincero e disinteressato Buon Natale me lo ha fatto con il sorriso sdentato un migrante dell’Africa nera, Rolando, che con il suo nome altisonante, da almeno una decina d’anni al mercato che il sabato si tiene allo Stadio cittadino dispensa sorrisi e presta braccia senza tariffa per trasportare spese alle auto parcheggiate di là della strada. E tutti saluta con un “auguri a tua familiaaaaa”, informandosi dei piccini che ha visto crescere avventori inconsapevoli, in compagnia dei genitori, tra gli ambulanti.

Quando lo abbiamo visto tornare dopo il confinamento forzoso a Piazza Brembana tutti gli abbiamo fatto gran festa: perché tutti si sono accorti, nell’assenza, di quanto invece fosse importante la sua presenza, con il suo sorriso sdentato.

Dio fa nuove tutte le cose. Anche giovandosi delle assenze e delle mancanze per ristabilire le priorità. Questo deve essere il nostro presente temporale, nella comunanza della gioia per la nostra tignosa presenza fisica nonostante tutto, in attesa di abbracci e lacrime e carezze in cui ci si possa rivedere non solo “in presenza”, ma insieme con le mani strette forte anche a chi non conosci.

Questo il mio augurio e il… presente a Bergamonews.