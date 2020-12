Il tempo a Natale a Bergamo: lo illustra Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE



Una saccatura di origine polare sarà la responsabile del sensibile calo termico che avverrà tra sabato e domenica sulla Lombardia. In seguito breve fase di tregua fino alla serata di domenica quando inizieremo ad osservare gli effetti di un nuovo peggioramento pilotato da una vasta area depressionaria in discesa dalla Groenlandia con perno tra le isole Britanniche e la Francia e che interesserà la nostra regione fino a lunedì.

Venerdì 25 dicembre 2020

Tempo Previsto: Sui settori occidentali fin dal mattino, Varesotto, Comasco, Milanese Occidentale e Lomellina, cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita specie su Varesotto e settori Alpini nord-occidentali; sui restanti settori cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci più diffusi sui settori di bassa pianura di Lodigiano, Pavese Orientale Cremonese, Bresciano e Mantovano.

Deboli nevicate su Prealpi centro-orientali e sopratutto sul settore Appenninico dell’Oltrepò Pavese inizialmente tra 800 e 1000 metri in abbassamento fino a 300-500 metri a fine episodio.

In serata ampi rasserenamenti a partire dai settori nord-occidentali in estensione nella notte a tutta la regione.

Temperature: In pianura minime in calo che si registreranno alla fine del giorno comprese tra 3°C e 6°C, massime in diminuzione tra 7°C e 9°C, possibili valori più elevati sui settori occidentali della regione interessati da episodi di foehn; sui rilievi in sensibile e generale diminuzione dal pomeriggio.

Sabato 26 dicembre 2020

Tempo Previsto: Per tutta la giornata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sui rilievi centro-orientali.

Temperature: Minime in diminuzione con valori tra -2°C e +3°C, massime in diminuzione con valori tra +6°C e 8°C

Domenica 27 dicembre 2020

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno ovunque con foschie o banchi di nebbia durante la notte e prime ore del mattino sulle pianura centro-orientali; dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori sud-occidentali in estensione entro sera a tutta la regione. Possibili sul finire del giorno deboli nevicate sui settori occidentali della regione fino a quote di pianura.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione specie sui settori occidentali di pianura, massime in diminuzione.