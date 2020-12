La Lega Pro dona il pallone della Serie C all’Associazione Amici della Pediatria

Il pallone è uno dei regali di Natale più attesi dai bambini di tutto il mondo.

In grado di donare gioia e divertimento a migliaia di giovani tifosi, esso rappresenta un simbolo di unità e speranza come dimostrato dalla Lega Pro.

In occasione delle festività natalizie l’organizzazione calcistica presieduta da Francesco Ghirelli ha infatti deciso di donare lo strumento utilizzato sui campi di Serie C all’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo.

“E’ un piccolo dono per il Natale e per dire grazie a tutti coloro che sono impegnati negli ospedali pediatrici– ha dichiarato Ghirelli – Un gesto di gratitudine verso l’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo che da trent’anni anni tende la mano ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. E ogni volta che un giocatore di un nostro club avrà il pallone al piede rivolgerà un pensiero ai piccoli degenti di tutti gli ospedali, che combattono battaglie difficili.”

Nata nel 1990, l’onlus orobica è rimasta al fianco dei più piccoli anche nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria che ha investito la nostra provincia nel corso dell’ultimo anno.

“Si può stare vicino in tanti modi e ne stiamo scoprendo tantissimi, sia verso i bambini in ospedale sia di coloro che scelgono di sostenerci in vari modi – ha sottolineato la presidente Milena Lazzaroni -. Ricevere questo pallone della Lega Pro come segno di gratitudine per il nostro operato all’ospedale di Bergamo, soprattutto durante l’emergenza COVID-19, ci emoziona ed abbraccia. Ringrazio il presidente Ghirelli per questo gesto di sensibilità ed attenzione. Inviamo alla Lega Pro il sorriso di un bambino come ricordo indelebile di questa nuova amicizia”.