Fra due giorni il “V-day”: ecco chi saranno i primi bergamaschi vaccinati

Questo è un Natale davvero particolare. Non solo triste per le assenze, non solo solitario per la zona rossa, anche straordinario perché abbiamo lo sguardo e i pensieri rivolti a domenica, il “v-day”.

Il 27 dicembre, due giorni dopo Natale, inizieranno infatti le vaccinazioni contro il Covid: sarà una partenza simbolica, in Bergamasca agli ospedali Papa Giovanni di Bergamo città e al Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo. E proprio per questo i primi vaccinandi sono personaggi simbolo.

Ecco chi sono i bergamaschi: Guido Marinoni (presidente dell’Ordine dei medici), Gianluca Solitro (presidente dell’Ordine degli infermieri), Nadia Rovelli (presidente Ordine ostetriche), Guido Muzzi (presidente Ordine professioni sanitarie), Ernesto De Amicis (presidente dell’Ordine dei farmacisti), Stefano Almini (responsabile della commissione dell’albo degli odontoiatri), Giuseppe Remuzzi (direttore dell’Istituto Mario Negri), Luigi Daleffe, Lorenzo Givova, Tiziano Gamba, Franco Cornelio (consiglieri dell’Ordine dei medici), Paola Pedrini (sindacato dei medici di medicina generale)

Poi i medici: Angela Murdaca, Tullia Mastropietro, Armando Pecis, Paola Nardis, Antonino Modica (coordinatori di Reti territoriali), Marco Agazzi (del sindacato pediatri di famiglia), Vanessa Tirloni (Rsa), Stefano Olmi, Salvatore Rossi, Nicholas Gabbiadini, Paola Lippi, Silvana Marin, Roberto Sacchi, Greco Giberti, Stefano Guerini, Alessia Mossali, Roberta Cirelli, Alberto Maffi, Mattia Molteni.

Gli infermieri: Fiorenza Milesi e Cinzia Bottrer (infermiere in Rsa), Giuseppe Minneci, Silvia Lodetti, Giorgio Colleoni, Sabrina Fraschini e Claudia Camesasca, Giuliano Bruletti Cristina Gareggioli, Bibiana Corna, Alex Rivola.