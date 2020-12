Controlli sulle strade, alla vigilia quasi 82mila persone fermate e 826 sanzionate

Controlli su 81.855 persone alla vigilia di Natale, 826 sono state sanzionate e 7 denunciate. Sono i dati forniti dal Viminale in relazione ai controlli sul rispetto delle misure anti-covid in vigore secondo il decreto Natale.

Non solo persone che si spostavano: sono stati controllati anche 13.771 esercizi commerciali con un totale di 43 titolari sanzionati e 14 chiusure disposte.

Dal 24 dicembre l’Italia è tutta in zona rossa e ci rimarrà fino al 27 dicembre, dal 30 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e 6 gennaio. Dieci giorni in tutto in cui ci sarà, di fatto, un lockdown generalizzato.