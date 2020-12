Concerto di Natale, Via col vento o Peter Pan? La tv del 25 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 25 dicembre su RaiUno alle 21.40 andrà in onda “Gli eroi del Natale”.

Dopo essersi liberato dal giogo del suo padrone, un asino e la sua amica colomba trovano rifugio in casa di Giuseppe e Maria, da poco sposi e in attesa di un figlio. Nel frattempo, la notizia di un nuovo re in arrivo allarma Erode, che segretamente comincia a tramare per uccidere il bambino…

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il “Concerto di Natale da Assisi 2020”. Si esibiranno l’Orchestra Teatro Carlo Felice di Genova Steven Mercurio, direttore; Anastasiya Petrishak, violino; Clara Barbier Serrano, soprano; e Andrea Bocelli, tenore.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Qui e adesso”, docu-show che racconterà Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Natale al Plaza”; su Rete4 alle 20.30 “Via col vento”; su Canale5 alle 21.40 “Natale da chef”; su Italia1 alle 21.25 “Up & Down – Un Natale normale”; su La7 alle 21.15 “Chicago”; su Rai4 alle 21.20 “Peter Pan”; su La5 alle 21.10 “Lo spirito del Natale”; su Iris alle 21.10 “58 minuti per morire – Die harder”; e su Italia2 alle 21.15 “Komodo vs Cobra”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.