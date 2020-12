Commedia dialettale, Teatro & Food, tombola social: gli eventi per Natale in streaming

Sicuramente vivremo un Natale diverso da tutti gli altri. La pandemia da Coronavirus e le restrizioni disposte per tutto il periodo delle festività ci faranno trascorrere più tempo in casa.

In questo contesto, nel week-end dal 25 al 27 dicembre, diverse realtà bergamasche propongono iniziative, spettacoli e momenti di aggregazione a distanza: eccoli qui di seguito.

Continua lo streaming (in diretta o differita) di spettacoli e incontri a cura del Teatro Filodrammatici di Treviglio. Venerdì 25 dicembre alle 17 andrà in scena la commedia dialettale “‘n guardia Üstì” della Compagnia Stabile di Prosa “Carlo Bonfanti” Città di Treviglio.

Da “In guardia Pippo” tre atti di La Rosa – Sanguinetti, traduzione e adattamento di Carlo Bonfanti. Due uomini, una donna; due amici “un’amica” in cerca di… casa che presto, dopo vari intrallazzi diviene inquilina del cavaliere Üstì Renzanigo, vedovo, tracagnotto ma pieno di soldi.

Per essere interessante agli occhi dell’inquilina, in poco tempo il cavalier Renzanigo, quarantenne avanzato appesantito e pieno di soldi, acquista forma e muscoli da vero boxeur, grazie anche all’aiuto dell’amico ex pugile.

A questo punto chi lo ferma più?

Atletico, sportivo, sostenitore economico elle società pugilistiche, si sente padrone del mondo e del tempo nonché dispensatore di consigli anche agli amici più cari…

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni:

https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/n-guardia-usti-2/

Dal 27 dicembre al 5 gennaio il Teatro Filodrammatici di Treviglio proporrà una nuova rassegna “Teatro &… food”.

Il cartellone prevede appuntamenti gratuiti trasmessi in differita: la prima data sarà domenica 27 dicembre alle 18,30 con Francesco Galimberti (Revel Birreria di Treviglio) che tratterà de “Il mondo della birra”.

Domenica 27 dicembre alle 20.30 in diretta Facebook e Instagam sulle pagine di Noi commercianti di Ponte San Pietro proporranno la “Tombola di Natale“. L’iniziativa si propone come un’occasione per regalare un momento d’allegria e rilanciare il commercio.

I partecipanti dovranno creare la propria cartella di 15 numeri e seguire le istruzioni spiegate in questo video.

Per informazioni: noicommerciantidiponte@gmail.com