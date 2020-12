Boltiere: Natale all’insegna della solidarietà

Il Natale 2020 rimarrà per sempre scolpito nelle nostre memorie. L’anno che si sta per concludere è stato segnato dalla pandemia da Covid19, che ha influito sulle nostre vite e, quindi, anche su questi prossimi giorni di festa che si presentano all’insegna di una minore convivialità rispetto alle tradizionali abitudini.

Proprio in questo senso, l’amministrazione comunale di Boltiere, tramite l’assessorato alle politiche per la terza età, la disabilità – pari opportunità e quello ai servizi sociali, ha deciso di essere vicino alle famiglie più bisognose del paese.

Domenica scorsa, 20 dicembre, il comune ha organizzato la distribuzione di un un pranzo solidale ad alcune famiglie. Il pasto, cucinato ed offerto dalla società che gestisce il servizio di refezione scolastica SodexoItalia, è stato distribuito da alcuni membri dell’amministrazione, dallo stesso Sindaco e da alcuni volontari del gruppo alpini di Boltiere e del Centro di Primo ascolto Caritas.

In questi giorni, poi, l’assessorato alla terza età è stato impegnato nella consegna dei panettoni agli anziani del paese. Una tradizione a cui il Sindaco Osvaldo Palazzini tiene particolarmente, e anche quest’anno, osservando tutte le norme di sicurezza è stata effettuata.

Un’importante iniziativa, infine, è stata “Nati per Leggere”. Un progetto rivolto a tutte le famiglie con età prescolare, di promozione della lettura. L’amministrazione comunale, con il consigliere delegato alle attività bibliotecarie Martina Pentasuglia, proprio per favorire lo sviluppo del rapporto libro e bambino, ha regalato ai nuovi nati da Novembre 2019 a Dicembre 2020 il libro “Facciamo le facce”. Un libro strumento per aiutare i più piccoli a conoscere le espressioni del viso e le emozioni a esse correlate.