La statua era stata recuperata nel 2018 da due agenti della Polizia Locale di Dalmine, Marcelo Seraphila D’Orta e Stefano Odoni: il Gesù bambino di un presepe era stato ridotto in pezzi, senza un braccio e una gamba, vandalizzato con scritte blasfeme.

Un ritrovamento che non era rimasto solo come tale perchè i due agenti si erano presi a cuore il suo destino e l’avevano poi affidata alle sapienti e amorevoli mani di Angelo Bassani, un artista di Cremona che l’ha restaurata e riportata all’originale splendore.

Le condizioni in cui era stato trovato Gesù bambino

L’ultima tappa del percorso di recupero è stata giovedì 24 dicembre quando una delegazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Bramani e dal suo vice Gianluca Iodice, insieme agli assessori Cinzia Terzi, Sara Simoncelli e Dario Carnevali, l’ha consegnata al parroco della frazione di Guzzanica don Sergio Pagani che l’ha accolta in una mangiatoia realizzata appositamente nella chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenza.

A consegnarla è stato proprio l’agente Marcelo Seraphila D’Orta, accompagnato per l’occasione dal vice comandante Dario Brembilla.

La provenienza della statua è sconosciuta ma dopo la restaurazione continuerà a splendere a Dalmine: “Sei stato abbandonato dai vandali simbolo dell’indifferenza per il sacro e per il bello. Ma grazie all’amore di uomini semplici sei tornato a sorridere al mondo – ha scritto il vicesindaco di Dalmine Iodice-. Non sappiamo da dove tu venga, piccolo. Ma, martoriato e offeso come l’umanità in quest’anno che finisce, rinasci a vita nuova, segno di speranza per tutti. Buona Natale, un Natale di speranza per un 2021 di rinascita”.