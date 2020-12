Sci, Roberta Midali conquista lo slalom speciale di Folgaria

Vincere per quattro volte consecutive sul medesimo tracciato non è un’impresa impossibile.

A dimostrarlo è stata Roberta Midali che si è imposta nello slalom speciale FIS di Folgaria, valido come tappa del Gran Premio Italia Giovani.

La 26enne di Branzi ha preceduto la bolzanina Celina Haller, confermando nuovamente la vera regina della pista Salizzona.

Dopo aver concluso la prima manche con soli tre centesimi sulla valdostana Martina Perruchon, la portacolori dell’Esercito è riuscita a resistere all’imperiosa rimonta dell’alto-atesina precedendola di quarantacinque centesimi.

Secondo podio in due giorni invece per Filippo Della Vite che, dopo aver vinto sulle nevi di Oberjoch, ha colto la piazza d’onore nel gigante di Ramsau.

Fra le migliori promesse dello sci azzurro, il 19enne di Ponteranica si è dovuto arrendere al padrone di casa Dominik Raschner lontano soli trentacinque centesimi.

In chiave bergamasca bel riscatto per Matteo Bendotti che, dopo l’uscita di Schladiming, ha concluso la propria prova in quinta posizione dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella seconda discesa.