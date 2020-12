Scarica l’autocertificazione per motivare gli spostamenti a Natale

Da giovedì 24 dicembre l’Italia torna in zona rossa, con le restrizioni che rimarranno attive fino a domenica 27 dicembre per cercare di evitare il diffondersi del contagio.

L’ultimo decreto predisposto del Governo, comunque, consente lo svolgimento di alcune attività o gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio.

Per gli unici spostamenti consentiti serve però essere muniti di autocertificazione, anche per andare nei negozi aperti, a messa, nelle seconde case all’interno della stessa Regione o per attività motoria.

Clicca qui per scaricare il modello