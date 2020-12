Robe da Paz: il Bologna riprende la Dea, è 2-2

Non si è chiuso in bellezza il 2020 dell’Atalanta, fermata dal Bologna, capace di recuperare il doppio svantaggio.

Un pareggio che ha un sapore molto amaro per come si era indirizzata la partita. A metà del primo tempo Muriel, grazie ad una doppietta, aveva portato avanti gli orobici mettendo un’importante ipoteca sui tre punti.

La decisione del Gasp di togliere Ilicic e inserire Miranchuk non ha fruttato al meglio costringendo i nerazzurri ad addormentare la partita, perdendo l’occasione di chiudere definitivamente il match anche grazie all’atteggiamento molto composto e ordinato dei rossoblu.

Grazie alla freschezza di Svanberg e Orsolini, i felsinei hanno saputo rivitalizzarsi riuscendo a riprendere una sfida che per gli emiliani pareva ormai un miraggio lontano.

Prima lo scavetto di Tomiyasu, poi il tap-in vincente di testa di Paz hanno regalato a Mihajlovic un punto d’oro. Per l’Atalanta invece resta solo tanto rammarico e amarezza.

Dopo le sconfitte con Sampdoria e Verona e il pareggio a Cesena è arrivato un altro risultato non pieno contro squadre di medio-bassa classifica.

Il 2020 si è concluso, non è sicuramente una partita a rovinare tutte le emozioni vissute sul campo dai nerazzurri.

L’unico vero peccato è non averle potuto condividere per oltre dieci mesi con i tifosi sugli spalti.

Le pagelle

Gollini 6: Le parate effettuate dall’estremo difensore si riassumono in un allungo su un tentativo da fuori di Vignato. Esce su Tomiyasu, ma il terzino è lucido e bravo a fare lo “scavetto”.

Toloi 6,5: Il brasiliano si spinge come sempre in avanti e propone anche traversoni interessanti. Dopo la mezz’ora accusa un problema muscolare e deve abbandonare il campo (Palomino 6: Normale amministrazione fin quando non subentra Orsolini, il quale crea qualche patema).

Romero 6: “El Cuti” segue il connazionale Palacio a tutto campo, nonostante l’attaccante continui a cambiare posizione per confondere il centrale nerazzurro. In occasione del 2-2 Paz arriva da dietro e sorprende sia l’argentino che Hateboer.

Djimsiti 6: L’albanese parte sul centrosinistra, ma in virtù dell’infortunio di Toloi viene spostato sulla destra nella difesa a tre. Offre un assist a Gosens a fine primo tempo che non viene concretizzato. Classica prestazione da senza infamia e senza lode.

Hateboer 6: Con Ilicic sulla stessa corsia, le prestazioni dell’olandese volante lievitano. Lo sloveno infatti offre molte soluzioni e spinge il numero 33 in profondità.

De Roon 6,5: L’ex Heerenveen è tignoso, recupera una quantità impressionante di palloni. Anche nella ripresa prova sempre a cucire il gioco nonostante le evidenti difficoltà nello sfondare nella difesa felsinea in assetto a testuggine romana.

Freuler 6: Quinta gara consecutiva in due settimane giocata per tutti i novanta minuti dal nazionale elvetico. Qualche piccolo attimo di appannamento lo ha, vedasi quando si scorda la palla e avvia l’azione della prima vera occasione del Bologna con Barrow (Malinovskyi sv).

Gosens 5,5: La prova dell’esterno renano è un sali e scendi, un grafico sinusoide: parte con una galoppata promettente, ma finisce per abbattere Medel e rilevare un cartellino giallo. Mette in mezzo un cross interessante per Ilicic, ma nella ripresa si fa bruciare da Tomiyasu (Mojica sv).

Pessina 6: La sua sostanza è innegabile, anche se spicca poco il numero 32 compie tanto lavoro oscuro tra le linee. Partecipa all’azione del raddoppio andando nello spazio con il pallone servito a Ilicic, ha l’occasione anche di andare in rete ma strozza troppo il mancino. Nella ripresa l’ex Spezia trova maggiore difficoltà nel destreggiarsi in quanto gli spazi tra le maglie emiliane si accorciano e i varchi sono sempre più sottili.

Ilicic 7: “Il professore” non è tirato a lucido come nel secondo tempo di domenica, ma conferma di essersi ripreso. È sempre nel vivo delle geometrie offensive della squadra e conquista il rigore con un’incursione in area (Miranchuk 5: Il russo non rende, sceglie sempre il passaggio più semplice all’indietro, non tenta mai l’uno contro uno. Rimandato. Avrà tempo per rifarsi).

Muriel 7,5: Per l’ennesima volta il colombiano non smentisce il proprio istinto da killer. In meno di due minuti porta la Dea sullo 0-2 toccando quota sette reti in campionato. Nei secondi quarantacinque minuti accusa il colpo alla coscia dopo uno scontro con Danilo, prova a tenere duro ma deve alzare bandiera bianca (Zapata 5: Spezzone di gara impalpabile per l’attaccante sudamericano, il quale non capitalizza uno svarione difensivo del Bologna nella propria area di rigore).