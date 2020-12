I giovani della Lega portano doni ai bimbi ricoverati in ospedale

Natale è sinonimo di gioia e affetto, famiglia e vicinanza, ma quest’anno sarà diverso, caratterizzato da lontananza e restrizioni, impattando sul senso comune di questa festività. Ciononostante, il gruppo Lega Giovani Bassa Bergamasca, guidati dai coordinatori Andrea Nozza e Francesca Gualtieri, con il coordinatore provinciale Steven Pecis, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini e Monica Mazzoleni, le senatrici Simona Pergreffi, il senatore Toni Iwobi e l’europarlamentare Marco Zanni, hanno deciso di mostrare lo stesso la propria vicinanza ai bambini ricoverati all’ospedale di Treviglio-Caravaggio. Il reparto pediatrico, nella mattinata di mercoledì 23 dicembre, ha infatti ricevuto dal gruppo politico dei doni per i più piccoli.

“Anche quest’anno, nonostante le difficoltà del periodo e rispettando tutte le norme anti-contagio, abbiamo voluto portare dei doni ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio – dichiara Andrea Nozza Consigliere Comunale di Romano di Lombardia e Coordinatore del gruppo Lega Giovani Bassa Bergamasca – Accedere ai reparti in questo periodo è praticamente impossibile, pertanto non abbiamo potuto consegnare personalmente i doni che, dopo un accurata sanificazione, verranno dati ai piccoli pazienti il giorno di Natale dagli operatori sanitari. Pensiamo che tutti i bambini abbiano il diritto di vivere la magia del Natale – prosegue Nozza-. La nostra speranza è quella di donare un sorriso e qualche attimo di spensieratezza ai piccoli pazienti costretti a trascorrere le festività in ospedale e ai loro genitori”.

“È stata, inoltre, l’occasione per ringraziare personalmente tutti gli operatori sanitari per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo, lavorando in prima linea per combattere questa pandemia – dichiara Francesca Gualtieri, Coordinatrice Lega Giovani Bassa Bergamasca- . Grazie al loro lavoro molte persone hanno sconfitto questo maledetto virus e potranno trascorrere il Natale tra l’affetto dei propri cari”.

“Un pensiero, infine – concludono Andrea Nozza e Francesca Gualtieri –, va a tutte le persone che purtroppo non ce l’hanno fatta: una preghiera per loro e un forte abbraccio alle loro famiglie”.