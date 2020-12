Heidi, il concerto di Natale, il circo o Una poltrona per due? La tv del 24 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 24 dicembre su RaiUno alle 21.30 andrà in onda il film “Heidi”. La protagonista, Heidi è una bambina allegra, vivace che vive assieme al nonno tra i monti della Svizzera. Passa il suo tempo con l’amico Peter pascolando le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando sua zia, Dete, decide di portarla a Francoforte, nella casa dei Sesemann dove conosce Clara…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con il “Festival del Circo di Montecarlo”. Il Principato di Monaco, ospitando la 44° edizione del Festival Internazionale del Circo, si prepara a diventare ancora una volta la capitale mondiale dell’arte circense. Nel suggestivo chapiteau di Fontvieille, quasi 150 artisti provenienti da tutti i continenti daranno vita a uno show senza uguali, sfidandosi sotto lo sguardo attento di una giuria presieduta dalla Principessa Stephanie e formata dai maggiori esperti del settore.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà il”Concerto di Natale”, con la conduzione di Federica Panicucci. Una serata evento, a scopo benefico e solidale che verrà proposta in replica il giorno dopo, nel pomeriggio).

Ecco i nomi del cast: Antonino, Arisa, Malika Ayane, Dotan, Emma Marrone, Roby Facchinetti, Aida Garifullina, Andrea Griminelli, Hong-Hu Ada, Amy MacDonald, Moreno, Nek, Ron, Tosca e Renato Zero.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Alla ricerca di Dory”; su Rete4 alle 21.30 “7 spose per 7 fratelli”; su Italia1 alle 21.30 “Una poltrona per due”; su La7 alle 21.15 “Le avventure di TinTin – Il segreto dell’unicorno”; su Rai4 alle 21.20 “Edward mani di forbice”; su Rai5 alle 21.15 “Che storia è il Natale”; e su La7D alle 21.30 “Quasi famosi”.

Ancora, su La5 alle 21.10 il film “Il destino sotto l’albero”; su Iris alle 21.10 “Trappola di cristallo” e su Italia2 alle 21.05 “Krampus – Natale non è sempre Natale”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset