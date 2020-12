È online il nuovo numero della rivista ufficiale di Habilita, Take care

È disponibile la versione online del nuovo numero della rivista Take care, l’houseorgan del gruppo Habilita. Il giornale è consultabile cliccando sul link: https://bit.ly/2Kn0v8s

In questo numero si parla in primo luogo della novità in fatto di protesi completa al ginocchio: il Rosa Knee System, ovvero il sistema ideato per supportare le équipe chirurgiche durante gli interventi ortopedici, consentendo il posizionamento ottimale della protesi del ginocchio. A livello europeo, oggi, sono pochissime le strutture sanitarie specializzate in chirurgia ortopedica che possono contare su un sistema di intelligenza artificiale così avanzato. Habilita utilizza questo strumento nella Casa di Cura Villa Igea di Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Gli interventi sono convenzionati SSN o privati. All’interno di Take care è possibile leggere un’intervista al Dr. Federico D’Amario, che ha effettuato il primo intervento con il Rosa Knee e la testimonianza di una delle prime pazienti che si è sottoposta all’operazione.

Altro argomento trattato nel nuovo numero di Take care è l’attività di riabilitazione post Covid svolta nelle strutture Habilita. Come si legge all’interno dell’intervista realizzata con il Dr. Giovanni Taveggia, direttore sanitario di Habilita Ospedale Faccanoni di Sarnico, una volta conclusa la prima ondata che ha colpito molto duramente i territori bergamaschi, nelle strutture riabilitative si sono vissute esperienze di persone stremate dalla malattia, svuotate di energie dopo settimane di terapia intensiva e di allettamento senza mangiare, senza dormire, sdraiati a letto senza potersi muovere, perdendo di conseguenza ogni funzione elementare, decondizionati in estrema sintesi.

In questi casi il compito del fisiatra è di stabilire una gerarchia d’interventi prioritari per rispondere attraverso specifiche competenze riabilitative ai bisogni del paziente e per riconquistare salute, autonomia e benessere psico-fisico. Come accede in ogni situazione complessa di menomazione, l’approccio riabilitativo richiede la presenza di multi-professionalità, di competenze e metodi di lavoro collaudati. Infermieri, fisioterapisti, psicologi e logopedisti mettono in atto tecniche individuali e sincrone di lavoro per aiutare il paziente ad uscire dal letto, a respirare da solo, a camminare in sicurezza, a mangiare adeguatamente.

Nella rubrica “Conosciamoci meglio” si parla dei test sierologici svolti nelle nostre sedi bergamasche dopo la prima ondata di Covid19. A partire dal 4 maggio, successivamente all’autorizzazione di Regione Lombardia, Habilita ha infatti messo a disposizione della popolazione bergamasca la possibilità di eseguire il test sierologico per la ricerca degli anticorpi Sars-COV-2. I test sono stati eseguiti a mezzo prelievo ematico su sangue intero e processati presso Habilita Laboratorio di Analisi Mediche di Bonate Sotto con metodica CLIA – Abbott. Il test è di tipo qualitativo ed è concepito per rilevare la presenza di anticorpi IgG che reagiscono alla proteina del Sars-COV-2.

I prelievi sono stati eseguiti presso le sedi Habilita di Bergamo, Zingonia, Clusone, Osio Sotto, Bonate Sotto e Sarnico. In questa analisi sono presenti anche gli esiti dei test sierologici eseguiti da Habilita all’interno della campagna “50.000 test per Bergamo”, promossa dal Comune di Bergamo.I dati raccolti da Habilita contribuiscono ad avere una visione più precisa della diffusione del virus nella provincia di Bergamo e sono coerenti con le indagini di sieroprevalenza condotte sia da ISTAT (sieroprevalenza del 24% in provincia di Bergamo) che da ATS (sieroprevalenza al 42,3% in Valle Seriana). Queste indagini evidenziano ancora una volta come il Sars-COV-2 si sia diffuso in maniera massiccia e drammatica all’interno della nostra comunità ed in particolare nella Valle Seriana.

Sempre all’interno di questo numero di Take care è presente l’intervista di presentazione del nuovo Direttore Sanitario di Habilita Casa di Cura Villa Igea – I Cedri, il Dr. Massimiliano Panella.

Non mancano poi le flash news con le notizie principali legate alle attività svolte nelle sedi Habilita, l’elenco dei nostri Punti Prelievo, la lista di tutte le specialità presenti nelle sedi Habilita e i nomi di tutti i nuovi assunti che sono entrati a far parte del gruppo Habilita.

Buona lettura!