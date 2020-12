Vigilia di Natale e zona rossa: tutti in casa dunque (o quasi). Ma fuori che tempo farà? Risponde Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale tende lentamente ad indebolirsi consentendo sul suo fianco settentrionale l’ingresso di un debole fronte perturbato che transiterà giovedì. In seguito nel giorno di Natale un nuovo impulso perturbato da Nord-ovest interesserà gran parte della regione con piogge e rovesci sparsi, accompagnato da brusco calo termico specie sui rilievi. Durante il week-end tempo soleggiato e freddo, poi da domenica nuovo peggioramento da Ovest a causa dell’approssimarsi di una profonda saccatura con perno tra le Isole Britanniche e la Francia settentrionale.

Giovedì 24 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con deboli precipitazioni possibili su tutta la regione ad esclusione dei settori orientali di bassa pianura, in esaurimento dalla mattina a partire dai settori occidentali. Deboli nevicate oltre 1500/1700 metri su Alpi centro-orientali, Valle Camonica e Prealpi gardesane. In serata parziali schiarite sui settori nord-occidentali.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 7°C e 9°C, massime stazionarie comprese tra 8°C e 10°C

Venerdì 25 dicembre 2020

Tempo Previsto: Sui settori occidentali, Varesotto, Comasco, Milanese Occidentale e Lomellina, cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite specie su Varesotto e settori Alpini nord-occidentali, sui restanti settori cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci più diffusi sui settori di pianura di Lodigiano, Pavese Orientale Cremonese bassa Bresciana e Mantovano Occidentale; fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio.

Deboli nevicate su Prealpi centro-orientali e settore Appenninico dell’Oltrepò Pavese in abbassamento fino a 600-800 metri.

Temperature: Minime in calo che si registreranno alla fine del giorno comprese tra 3°C e 6°C, massime in diminuzione tra 6°C e 9°C; sui rilievi in sensibile diminuzione dal pomeriggio.

Sabato 26 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sui rilievi centro-orientali.

Temperature: Minime in sensibile diminuzione, massime in diminuzione.