“Ulisse” a Gerusalemme, Fratelli Caputo o Le Iene? La tv del 23 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 23 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Verrà proposta una puntata dedicata a “Gerusalemme ai tempi di Gesù”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale”.

Su Canale5 alle 21.40 prenderà il via la nuova serie “Fratelli Caputo”, che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.

La serie tv è una inedita serie comedy ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. Fratelli Caputo è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant’anni.

Sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto (Cesare Bocci), abbandonando così la famiglia siciliana.

Su Italia1 alle 21.15 “Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika”. Un’avventura straordinaria in moto attraverso la Sardegna, vivendo emozioni ed esperienze incredibili: il sogno di Marika si è realizzato e ora, insieme ai suoi compagni di viaggio Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi, è il momento di tornare a casa per cominciare una nuova vita.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Alla ricerca di Nemo” e su Iris alle 21.10 “Scoop”.

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Viking”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La chiave”: Jarl Thorkell arriva a Vestfold ricevuto con onori da re Olaf. Gunnhild incontra Lagertha e viene a conoscenza della morte di Hali; decide quindi di fermarsi a difendere il villaggio assieme alle sue shield-maiden. Hvitserk ha l’ennesima visione di Thora e giura sul suo braccialetto di vendicarne la morte uccidendo Ivar.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “A riveder le stelle”. Dieci telecamere; cinquanta microfoni; ventitré tra le più grandi voci del nostro tempo; étoile e primi ballerini del corpo di ballo; oltre naturalmente all’Orchestra e al Coro, con il loro Direttore musicale Riccardo Chailly.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su La5 alle 21.10 la serie “The Royal saga”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.05 “Dragon Ball GT”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai