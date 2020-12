Supertennis Awards, Lisa Pigato si aggiudica il premio “Next Gen Femminile”

Sorprendente quanto avvincente, la finale del Roland Garros junior è stata forse una delle imprese più belle compiute dallo sport bergamasco nel 2020.

In un anno caratterizzato dalle molteplici difficoltà causate dal Coronavirus, a far battere il cuore degli appassionati orobici di tennis è stata Lisa Pigato che si è imposta in doppio sulla terra rossa di Parigi.

Dopo aver spartito la gioia dell’affermazione con Eleonora Alvisi, la 17enne di Arcene ha condiviso il premio “Next Gen Femminile” assegnato in occasione dei Supertennis Awards. A colpire la giuria guidata dal presidente federale Angelo Binaghi, non è stata soltanto la striscia vincente che ha riportato il trofeo in Italia dopo il successo di Flavia Pennetta e Roberta Vinci nel 1999, ma anche la capacità di trovare immediatamente un’intesa perfetta benché insieme avessero disputato soltanto un torneo da Under 12.