Malvasia, Vermentino e svariati piatti tipici: le specialità della Sardegna

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta del panorama enogastronomico delle regioni italiane. Accompagnati dall’Enoteca Gaudes facciamo tappa in Sardegna, dove ci sono tantissime varietà di uva autoctone, molte di queste originariamente introdotte dagli spagnoli, anche se dopo secoli di mutazioni e adattamento nel territorio, sono giustamente considerate uve tipiche.

Questa regione è in gran parte pianeggiante con qualche rilievo sparso per l’isola. Nonostante in tutto il territorio si producano svariate tipologie di vini, nella parte centrale e settentrionale vi è una maggiore produzione di vini bianchi, mentre quella di vini rossi è concentrata prevalentemente nella parte meridionale dell’isola. Le principali uve bianche della Sardegna sono: Malvasia Bianca, Malvasia di Sardegna, Torbato, Vermentino e Vernaccia di Oristano, mentre fra le uve a bacca nera si ricordano Bovale, Cagnulari, Cannonau, Carignano e Girò.

I bianchi più famosi sono prodotti con il Vermentino. Quest’uva permette di ottenere ottimi vini in tutta l’isola, ma la Gallura, nella parte settentrionale della regione, è la zona più classica e importante. Il Vermentino di Gallura è l’unico vino DOCG della Sardegna. In Gallura il Vermentino è l’uva maggiormente coltivata con circa l’80% del totale, mentre il resto è principalmente rappresentato da Moscato Bianco e Bovale.

Il Cannonau è l’uva a bacca nera più conosciuta della Sardegna. Sembra che esso sia stato introdotto nell’isola durante il dominio degli spagnoli, anche se non è del tutto chiaro quale sia la varietà originale dalla quale proviene. Il Cannonau ha similitudini con il Canonazo dell’area di Siviglia, col Granaxo di Aragona anche se l’ipotesi più diffusa lo collega alla Grenache Noir. Il Cannonau è coltivato in tutta la regione, anche se la zona più tipica è quella di Nuoro, dove si trovano due delle tre sottozone della Cannonau di Sardegna DOC: Oliena e Jerzu, mentre la quarta sottozona, Capo Ferrato, si trova in provincia di Cagliari. È un vino di gradazione alcolica elevata e di struttura robusta, può essere vinificato in purezza oppure in assemblaggio con altre uve autoctone.

La Vernaccia di Oristano è uno dei vini più antichi della Sardegna, dato che le prime testimonianze di questo prodotto risalgono al 1300. È stato anche il primo vino della regione al quale sia stata riconosciuta la DOC, nel 1972. Si produce con le uve dell’omonimo vitigno, autoctono della Sardegna ma il processo produttivo è molto diverso rispetto a quello solitamente usato per i vini bianchi. La vinificazione, la maturazione e l’affinamento seguono antichi metodi tradizionali, che rendono questo vino simile al Jerez (Sherry) spagnolo, mantenendo però la sua propria identità. La maturazione della Vernaccia di Oristano avviene infatti in botti di castagno scolme, e sopra la superficie del vino si sviluppa una colonia di lieviti (flor) che nel tempo donano al vino qualità organolettiche complesse e particolari. Durante l’affinamento, che può durare anche decenni, il vino arriva ad esprimere incredibili sentori di mandorla e nocciola.

La cucina sarda è caratterizzata per la sua varietà e per l’essersi arricchita nel corso dei secoli attraverso contatti e scambi fra diverse culture mediterranee. Gran parte dei piatti derivano da tradizioni contadine e pastorali, di caccia, pesca e raccolta di erbe spontanee. Tra i piatti di mare troviamo la Fregulacuncòciula (fregula (un tipo di pasta) con le vongole), le còciulas e cotzas a sa schiscionera (vongole e cozze cucinate in tegame), gli spaghetti con vongole e bottarga e gli Spaghittuscunarrizzonis ossia spaghetti ai ricci di mare serviti anche in varianti con carciofi o con asparagi selvatici. La cucina di terra sarda si basa su ingredienti molto semplici e cambia da zona a zona. La “favata” è un piatto diffuso in tutta l’isola, a base di fave secche, carne di maiale, verdure e erbe selvatiche. Come antipasti sono noti i prosciutti di maiale o di cinghiale come quelli di Villagrande e Talana, accompagnati da funghi, olive e formaggi, tra i quali il Pecorino sardo, fresco o stagionato. Come primi piatti ricordiamo gli gnocchetti sardi, chiamati anche malloreddus, vengono tradizionalmente aromatizzati con lo zafferano o conditi alla campidanese ossia con sugo di salsicce.

I secondi piatti sono basati per la maggior parte su carne arrosto. Il porceddu è un maialino da latte di circa 4–5 kg, cotto lentamente allo spiedo e aromatizzato dopo la cottura con mirto o rosmarino. La carne di cinghiale è tradizionalmente cucinata col metodo a carraxu (cottura in buca interrata).

Anche i dolci, come gli altri prodotti della gastronomia sarda variano notevolmente da zona a zona. I più conosciuti sono le Seadas o Sebadas, sono dischi di pasta sottile che racchiudono un ripieno di formaggio pecorino fresco, fritti e ricoperti di miele fuso, le Formagelle o Casadinas, sono tortine di pasta ripiene di un basso strato di formaggio fresco aromatizzato al limone. L’antica tradizione sarda ha creato molte varietà di pane che sono giunte fino ai nostri giorni, tra le quali il pane carasau, dalla forma di sottili dischi molto croccanti ottenuti attraverso una doppia cottura nel forno a legna.

