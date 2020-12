Non è bastata la doppietta di Muriel all’Atalanta per chiudere il 2020 con una vittoria: a Bologna è arrivato un 2-2 amarissimo, con i nerazzurri che hanno lasciato per strada due punti preziosi con un secondo tempo da dimenticare.

Gli uomini di Gasperini, infatti, erano andati al riposo con un doppio vantaggio (doppietta di Muriel) che dava ampia serenità. Forse troppa.

Nella ripresa i nerazzurri – al contrario di quanto visto domenica con la Roma – sono tornati in campo scarichi, senza idee e con poca convinzione. Il risultato è il riassunto di tutto: 2-2 col Bologna che, per quanto fatto vedere negli ultimi 20′, non ha rubato proprio niente.

All’Atalanta resta così un punto e tanta delusione.

A rendere ancor più amaro il pareggio del Dall’Ara c’è proprio la netta superiorità vista nei primi 45′. Con Ilicic e Muriel ben assistiti dagli esterni e da un buonissimo Pessina c’è stata poca storia: i nerazzurri sarebbero potuti andare all’intervallo con un vantaggio anche più ampio dei due gol segnati dal colombiano (al 21′ e al 23′).

Di Tomiyasu (72′) e Paz (82′) i due gol emiliani.

Ora la pausa per le festività natalizie: l’Atalanta tornerà in campo domenica 3 gennaio, a Bergamo, contro il Sassuolo.