In auto con oltre un chilo di droga: 27enne arrestato a Valbrembo

Cinque grammi di cocaina, oltre 1 chilo di hashish divisi in panetti e 21 grammi di marijuana.

Nella serata del 21 dicembre, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Zogno hanno arrestato in flagranza di reato un disoccupato 27enne residente a Chignolo d’Isola.

I militari stavano percorrendo la provinciale a Valbrembo, quando la manovra evasiva di un veicolo che sopraggiungeva li ha insospettiti. Lo hanno quindi seguito e prontamente fermato. Durante i controlli hanno rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente che ha portato al sequestro dei telefoni cellulari e di una somma in denaro contante di circa euro 800.

Il soggetto, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricondotto alla propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

A seguito dell’udienza svoltasi in videoconferenza nei locali della Compagnia di Zogno, oltre alla convalida dell’avvenuto arresto è stata disposta la misura degli arresti domiciliari a carico dell’arrestato.