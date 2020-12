Il sindacalista Donegà “investito dall’auto dell’a.d. della Voss Fluid”

"Gravissimo attacco ai lavoratori della Voss Fluid e ai sindacalisti che ogni giorno cercano di difenderli e di garantire l’occupazione del sito di Osnago, in provincia di Lecco" annuncia la Cisl.

Nella mattina di mercoledì 23 dicembre, mentre davanti ai cancelli dell’azienda era in corso il presidio permanente, educato e composto, "l’amministratore delegato della Voss Fluid prima ha insultato e poi ha investito con la sua auto il segretario generale della Fim Cisl Lombardia, Andrea Donegà".

“Stamattina è arrivato prima il consulente dell’azienda, velocissimo in auto rischiando di investire due lavoratrici – racconta Donegà -. Con un’arroganza inaudita ha inveito contro i lavoratori con tono minaccioso dicendo “vedrete tra qualche ora come dovrete vergognarvi””.

“Poi è arrivato l'amministratore delegato – prosegue - che ha iniziato a urlare che dovevamo vergognarci, inveendo con insulti pesantissimi contro i lavoratori e i sindacalisti. Poi ha accelerato investendomi e facendomi cadere. Fortunatamente le persone lo hanno fermato”.

Sul posto sono giunte ambulanza e polizia. Donegà è stato portato in ospedale per accertamenti.

Andrea Donegà, 39 anni, vive a Lurago d'Erba con Francesca ed è papà di Samuele, Tommaso e Carlotta rispettivamente di 8, 6 e 3 anni. Laureato in Sociologia, ha lavorato per qualche tempo con contratti precari e successivamente come educatore, sulla spinta delle diverse esperienze di volontariato, con l’associazione di don Gino Rigoldi, negli orfanotrofi della Romania con i bambini abbandonati. "Sindacalmente" è bergamasco, essendo cresciuto nella struttura di via Carnovali, è il nuovo segretario generale della Fim Lombardia, il sindacato dei metalmeccanici della Cisl.

