Il Ministro Manfredi al cda dell’Università, Morzenti: “Entro luglio avremo 80 docenti in più”

Si è svolto nella giornata di martedì 22 dicembre l’ultimo Consiglio di amministrazione del 2020 dell’Università degli studi di Bergamo con un ordine del giorno molto fitto che ha visto toccare temi quali la programmazione delle opere pubbliche, approvazione bilanci, assunzioni e un’importante donazione.

Il Rettore dell'Università Remo Morzenti Pellegrini

PIANO INTERVENTI

La programmazione del prossimo anno vedrà ultimare gli interventi di riqualificazione e ampliamento di diverse sedi universitarie. Nello specifico: nell’autunno prenderanno il via i lavori sull’immobile di via f.lli Calvi dove avranno sede i servizi e le segreterie studenti. L’immobile, di proprietà della Provincia e concesso all’Università 4 anni fa (tre palazzine e un parcheggio per 2000 metri quadri di superficie) ha un costo di ristrutturazione per 7,8 milioni di euro.

Continueranno a pieno ritmo i lavori al Chiostro Piccolo, la riqualificazione di Montelungo e Colleoni (30 milioni), mentre tornerà sotto la lente del Cda per una nuova valutazione all’Accademia della Guardia di Finanza di via Statuto, rimasta in sospeso per via dell’emergenza in corso.

BUDGET TRIENNALE ECONOMICO E INVESTIMENTI

Il budget economico 2021 è di oltre 90 milioni mentre ammonta a circa 9 milioni il budget investimenti che va ad aggiungersi agli investimenti già approvati ed avviati per cui le risorse sono già state destinate nei precedenti bilanci. FFO stimato in via prudenziale in 56 milioni di euro.

Sono stati inseriti solo i ricavi certi e i progetti approvati in via definitiva. Il budget economico per il 2022 è di 92 milioni mentre per il 2023 di 89; il budget investimenti 2022/2023 viene compilato in base ai progetti avviati e deliberati.

Considerato che solo il 2021 è autorizzatorio (sia budget economico che investimenti), i successivi sono stimati in via prudenziale.

Anche le previsioni dei prossimi anni ci permettono di confermare la sostenibilità delle scelte strategiche dell’Ateneo, il pieno rispetto dei limiti posti dalle norme sugli indicatori di sostenibilità (indicatore costi personale, indebitamento e sostenibilità finanziaria). L’andamento di questi indicatori ci permette di sostenere dal punto di vista economico e finanziario la progressiva crescita che l’ateneo sta vivendo.

ASSUNZIONI

Con la crescita di iscrizioni (+7mila neo-iscritti) cresce anche il personale docente e ricercatori di tipo B e Ata, invertendo la tendenza che vedeva l’ateneo sottodimensionato. Sono state avviate assunzioni per 43 docenti e a febbraio saranno reclutati altri 15 docenti; entro la fine di luglio si conteranno 80 docenti in più e una ventina di unità di personale tecnico amministrativo. Un dato storico per il quale il Rettore ha ringraziato il ministro dell’Università Manfredi, che ha portato i suoi saluti al Consiglio di amministrazione.

FONDO ADA E MARIO DE MICHELI

Il patrimonio culturale dell’Università si arricchisce con la donazione di 700 opere del “Fondo Ada e Mario De Micheli” che troveranno casa al Bernareggi.