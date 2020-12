Ultimo giorno di zona gialla, poi sarà rossa e quindi arancione. Si prevedono intasamenti nelle città e lungo le strade. Ma il cielo di Bergamo come sarà? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Andrea Bosoni .

ANALISI GENERALE

Un debole promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale si protende verso l’area del Mediterraneo centro-occidentale; tale situazione consentirà tuttavia l’afflusso di masse d’aria miti e umide meridionali che provocheranno ancora condizioni di cielo coperto specie in pianura accompagnate da deboli precipitazioni tra mercoledì e giovedì. In seguito a partire dal giorno di Natale vi sarà l’ingresso di aria fredda di origine artica e conseguente calo termico specie in montagna; possibile peggioramento da domenica con pioggia e nevicate a quote basse.

Mercoledì 23 dicembre 2020

Tempo Previsto: Al mattino condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori di pianura, sui rilievi inizialmente ancora cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. In serata cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni deboli sotto forma di pioviggini dapprima sul settore Appenninico dell’Oltrepò Pavese in graduale estensione durante la giornata ai settori di pianura centro-occidentali e dalla serata ai settori Prealpini.

Temperature: Minime stazionarie tra 6°C e 8°C, massime stazionarie o in lieve flessione sui settori occidentali e comprese tra 7°C e 10°C.

Giovedì 24 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con deboli precipitazioni possibili su tutta la regione in esaurimento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Deboli nevicate oltre 1700/2000 metri. In serata parziali schiarite sui settori nord-occidentali

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 6°C e8 °C, massime stazionarie tra 7°C e 9°C

Venerdì 25 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite più ampie sui settori occidentali già dal mattino, nuvolosità più compatta a Est con possibili locali piovaschi in esaurimento dal pomeriggio e deboli nevicate sui rilievi Alpini e Prealpini orientali.

Temperature: Minime in calo che si registreranno alla fine del giorno, massime in diminuzione più sensibile sui rilievi a partire dal pomeriggio.