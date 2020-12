Covid, i dati nei Comuni: positivi ancora in calo, ma qualche nuovo focolaio

Sono 770 i nuovi positivi al Covid-19 nella settimana dal 16 al 22 dicembre, in provincia di Bergamo. In quella precedente se ne erano registrati 778, in quella prima ancora 909. “La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale” ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti “conferma la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest” con particolare riguardo alle aree di Treviglio e Romano e dell’Isola Bergamasca, “cui si affiancano, sia pur su valori numerici complessivamente minori, l’area del Monte Bronzone/Basso Sebino e quella dell’area di Chiuduno – commentano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio epidemiologico aziendale Ats Bergamo -. Si segnalano situazioni specifiche di particolare criticità, con elevati tassi di incidenza, in alcuni comuni, per la presenza di focolai attivi: Adrara San Rocco (tasso incidenza pari a 5,9 *1.000 ab., con 5 nuovi casi) e Torre Pallavicina (tasso di incidenza pari a 4,4*1.000 ab., con 5 nuovi casi)”.

I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio, come variazione, sono quelli di Chiuduno (14 nuovi casi, +12 rispetto ai valori della settimana precedente) e Martinengo (18 nuovi casi, +9 dalla settimana precedente). Appare invece in via di risoluzione il cluster di Solto Collina (+6 nuovi casi, con riduzione di 15 casi dai 21 di settimana scorsa), così come si è di fatto risolto il focolaio di Villa d’Adda (+2 nuovi casi in questa settimana, proseguendo il trend favorevole di settimana scorsa). Un altro segnale molto positivo è l’importante decremento dei nuovi casi del comune di Treviglio (diminuzione di 16 nuovi casi/settimana, passando dal +48 al +32 di questa settimana). Altre importanti riduzioni si sono riscontrate nei comuni di Dalmine (+9, con variazione di -11) e Bonate Sopra (+7, con variazione di -11).

“Il numero di Comuni con zero casi incidenti passa a ben 96 – sottolineano da Ats -. Deve pertanto permanere elevata l’attenzione sulle aree del Distretto Bergamo Ovest, nonostante presentino qualche segno di moderato miglioramento, nonché sui singoli comuni di altri Distretti in cui sono insorti focolai, in gran parte di natura intra-familiare”. Infine l’appello: “Ricordiamo nuovamente e rinforziamo, a fronte di questo rallentamento del ‘raffreddamento’ della curva epidemica, il messaggio relativo alla necessità di rispettare – e far rispettare – rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale, mascherina e lavaggio delle mani”.

I contagi dell’ultima settimana

Adrara San Martino 3

Adrara San Rocco 5

Albano Sant’Alessandro 7

Albino 3

Algua 0

Almè 1

Almenno San Bartolomeo 4

Almenno San Salvatore 2

Alzano Lombardo 8

Ambivere 1

Antegnate 0

Arcene 1

Ardesio 1

Arzago d’Adda 5

Averara 0

Aviatico 0

Azzano San Paolo 5

Azzone 0

Bagnatica 1

Barbata 1

Bariano 1

Barzana 0

Bedulita 0

Berbenno 0

Bergamo 64

Berzo San Fermo 0

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 2

Boltiere 12

Bonate Sopra 7

Bonate Sotto 4

Borgo di Terzo 0

Bossico 0

Bottanuco 3

Bracca 0

Branzi 0

Brembate 7

Brembate di Sopra 4

Brignano Gera d’Adda 10

Brumano 0

Brusaporto 2

Calcinate 13

Calcio 2

Calusco d’Adda 12

Calvenzano 9

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 4

Capizzone 0

Capriate San Gervasio 6

Caprino Bergamasco 5

Caravaggio 16

Carobbio degli Angeli 3

Carona 0

Carvico 4

Casazza 10

Casirate d’Adda 7

Casnigo 1

Cassiglio 0

Castel Rozzone 4

Castelli Calepio 7

Castione della Presolana 0

Castro 2

Cavernago 2

Cazzano Sant’Andrea 0

Cenate Sopra 1

Cenate Sotto 0

Cene 4

Cerete 0

Chignolo d’Isola 1

Chiuduno 14

Cisano Bergamasco 5

Ciserano 9

Cividate al Piano 3

Clusone 6

Colere 0

Cologno al Serio 6

Colzate 0

Comun Nuovo 4

Corna Imagna 0

Cornalba 0

Cortenuova 1

Costa di Mezzate 5

Costa Serina 1

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 1

Covo 7

Credaro 1

Curno 2

Cusio 0

Dalmine 9

Dossena 1

Endine Gaiano 0

Entratico 0

Fara Gera d’Adda 9

Fara Olivana con Sola 0

Filago 1

Fino del Monte 0

Fiorano al Serio 0

Fontanella 1

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 0

Fornovo San Giovanni 4

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 0

Gandino 0

Gandosso 1

Gaverina Terme 0

Gazzaniga 4

Ghisalba 12

Gorlago 2

Gorle 0

Gorno 0

Grassobbio 4

Gromo 0

Grone 0

Grumello del Monte 3

Isola di Fondra 0

Isso 0

Lallio 5

Leffe 0

Lenna 0

Levate 1

Locatello 0

Lovere 4

Lurano 1

Luzzana 0

Madone 2

Mapello 6

Martinengo 18

Medolago 1

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 3

Moio de’ Calvi 3

Monasterolo del Castello 0

Montello 6

Morengo 2

Mornico al Serio 0

Mozzanica 9

Mozzo 2

Nembro 1

Olmo al Brembo 0

Oltre il Colle 0

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 0

Orio al Serio 0

Ornica 0

Osio Sopra 9

Osio Sotto 12

Pagazzano 2

Paladina 3

Palazzago 1

Palosco 2

Parre 1

Parzanica 1

Pedrengo 8

Peia 0

Pianico 0

Piario 0

Piazza Brembana 0

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 1

Ponte Nossa 2

Ponte San Pietro 11

Ponteranica 4

Pontida 3

Pontirolo Nuovo 4

Pradalunga 0

Predore 3

Premolo 0

Presezzo 4

Pumenengo 4

Ranica 2

Ranzanico 0

Riva di Solto 0

Rogno 1

Romano di Lombardia 30

Roncobello 0

Roncola 0

Rota d’Imagna 0

Rovetta 0

San Giovanni Bianco 1

San Paolo d’Argon 4

San Pellegrino Terme 1

Santa Brigida 0

Sant’Omobono Terme 3

Sarnico 11

Scanzorosciate 3

Schilpario 0

Sedrina 0

Selvino 0

Seriate 10

Serina 1

Solto Collina 6

Solza 5

Songavazzo 0

Sorisole 0

Sotto il Monte Giovanni XXIII 6

Sovere 1

Spinone al Lago 2

Spirano 2

Stezzano 16

Strozza 0

Suisio 2

Taleggio 0

Tavernola Bergamasca 3

Telgate 5

Terno d’Isola 15

Torre Boldone 2

Torre de’ Busi 2

Torre de’ Roveri 0

Torre Pallavicina 5

Trescore Balneario 3

Treviglio 32

Treviolo 6

Ubiale Clanezzo 1

Urgnano 3

Val Brembilla 1

Valbondione 0

Valbrembo 1

Valgoglio 0

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Verdellino 10

Verdello 11

Vertova 1

Viadanica 0

Vigano San Martino 0

Vigolo 0

Villa d’Adda 2

Villa d’Almè 0

Villa di Serio 5

Villa d’Ogna 4

Villongo 8

Vilminore di Scalve 0

Zandobbio 3

Zanica 7

Zogno 1