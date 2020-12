A Natale un piccolo gesto verso canili e gattili può fare la differenza

A Natale fate un gesto d’amore puro e sincero.

A Natale fate del bene a voi stessi non solo stando in famiglia, ma anche pensando a quelle povere creature rinchiuse in un gattile o canile.

Si avvicina il periodo dell’anno in cui si suol dire essere ”siamo tutti più buoni”. Essere buoni non significa necessariamente fare dei gesti eclatanti ed eccezionali, a volte basta anche un piccolo atto di amore per scaldare il cuore di qualcuno. Il cuore di chi? Ovviamente nella mia rubrica non posso che parlare di gesti positivi e benevoli nei confronti degli animali.

Se a Natale volete fare un bel gesto, recatevi nel supermercato più vicino a casa vostra e acquistate ciò che potete permettervi; che sia un sacco di crocchette per cani o delle scatolette di tonno per gatti.

Cosa fare poi? Mettetevi in viaggio verso il canile/ gattile più vicino e date una mano a quei poveri volontari che, nella maggior parte dei casi, faticano a trovare i finanziamenti necessari per poter sostenere a livello economico tutte le spese per mantenere chi abita quelle strutture.

Sostenere economicamente un canile e/o gattile non è per niente facile. Molti pensano che a questi tipi di strutture arrivino ogni giorno numerosi finanziamenti, ma credetemi che non è così.

Se poi volete proprio fare un gesto davvero enorme, potete decidere di accogliere qualcuno nelle vostre vite. Attenzione però, adottare un cane o un gatto non è un gesto da prendere alla leggera. Adottare un animale implica delle responsabilità e un costante impegno. Non si può pensare di adottare qualcuno solo per postare poi delle foto carine su Instagram. Bisogna prendere in considerazioni numerosi fattori e il più importante è quello economico. Perché si, l’adozione presso un canile/ gattile può avvenire in maniera totalmente gratuita, ma quando l’animale vivrà sotto il vostro tetto ci saranno dei costi da dover affrontare: le vaccinazioni, gli alimenti, le eventuali medicine da dover somministrare e molti altri costi che difficilmente si immaginano nel momento dell’adozione, ma che non devono assolutamente essere dati per scontato.

Quindi se volete adottare, fatelo con tutte le riflessioni preliminari che la vostra mente può elaborare.

Ad oggi numerosissimi animali vengono abbandonati. Come sapete il nostro paese non sta affrontando un periodo semplice e molte famiglie in difficoltà optano per l’abbandono dei loro amici a quattro zampe. Ci sono sicuramente avvenimenti peggiori che hanno portato a tanto dolore e tristezza ma, in qualsiasi caso, ogni situazione non va sottovalutata.

Quindi fidatevi di me. Qualsiasi gesto, piccolo o grande che sia, può davvero fare la differenza.