Zoom Mates Party: la festa da casa tua per l’Associazione Oncologica Bergamasca

La montagna non è soltanto passione e divertimento, ma anche solidarietà e attenzione verso chi soffre.

È questo il messaggio dello “Zoom Mates Party”, l’evento benefico organizzato in vista delle festività natalizie da MountainMates.

Il gruppo, ideato durante la scorsa estate da Stefano Scalvedi e in grado di far scoprire ai più giovani le bellezze delle nostre vette, ha deciso di impegnarsi nel sociale promuovendo una festa online il cui ricavato sarà donato all’Associazione Oncologica Bergamasca (AOB)

Dopo aver preso parte al progetto “Le scatole di Natale” in supporto all’associazione il Mantello, gli escursionisti orobici hanno deciso di riunirsi nuovamente in occasione nella serata di mercoledì 23 dicembre sulla piattaforma Zoom offrendo un sorriso a chi sta vivendo uno dei più difficili momenti della propria vita.

Partendo dalle 21 sarà infatti possibile vivere a distanza una serata musicale in stile discoteca, con animazione e musica curate da Andrea Cefis Voice e ScalveDj in collaborazione con Miral Eventi, a cui si aggiungerà un’estrazione con ricchi premi offerti da “Great Escapes”, da “Dottor Andrea Imbesi Fisioterapista”, “Let’s Stay Strong” e “Miral Eventi”.

Per partecipare alla manifestazione che si svolgerà sulla piattaforma “Zoom” sarà necessario far una donazione con offerta libera (minimo cinque euro) tramite bonifico o carta di credito mettendo nella causale “Zoom Party AOB” all’Associazione Oncologica Bergamasca (i riferimenti per le donazioni sono reperibili sui canali social del gruppo o direttamente al sito www.aobonlus.it).

Una volta effettuata la donazione, il partecipante dovrà inviare il resoconto all’email ufficiale mountainmatesbergamo@gmail.com dove riceverà da un messaggio di conferma di partecipazione, il link di accesso alla piattaforma e un numero per l’estrazione.