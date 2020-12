Vaccino per 50 bergamaschi il 27 dicembre: sono medici e infermieri

Sono una cinquantina i bergamaschi che il 27 dicembre riceveranno, per primi, il vaccino anti Covid della Pfitzer-Biontech approvato dall’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) lunedì 21. Cinquanta bergamaschi su 1.620 lombardi, come ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana. E su 9.750 italiani.

Chi sono i primi “vaccinandi” bergamaschi? Sono medici e infermieri che hanno ricevuto lunedì un messaggio informalissimo, via whatsapp che li avvisava di tenersi pronti. Tra loro il presidente dell’Ordine dei medici, Guido Marinoni, e il presidente dell’Ordine degli infermieri Gianluca Solitro. La variante che si sta divulgando in Inghilterra ed arrivata in Italia non cambia infatti, secodno gli esperti, l’efficacia del vaccino messo a punto finora e autorizzato nel mondo.

Il “V-day” è dunque alle porte e sono pronte 300 milioni di dosi per gli europei mentre negli Stati Uniti Joe Biden si è vaccinato in diretta tv lanciando un messaggio chiaro: “Americani, fatelo tutti”.