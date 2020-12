Natale in casa Cupiello, Brignano o Mentana? La tv del 22 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 22 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Natale in casa Cupiello”, con Sergio Castellitto. Luca Cupiello, come ogni Natale, prepara il presepe, fra il disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino, che con dispetto gli ripete che a lui il presepe non piace. Ninuccia, l’altra figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per l’amante Vittorio e di scrivere una lettera d’addio; Concetta, disperata, riesce a farsela consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero, il quale così apprende il tradimento della moglie. Durante il pranzo della vigilia di Natale, i due rivali, trovatisi di fronte per la sbadataggine di Luca, si scontrano violentemente. Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della situazione, cade in uno stato d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e fa riconciliare involontariamente i due amanti. E Tommasino gli dirà finalmente che il presepe gli piace.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Enrico Brignano torna per le feste natalizie ed intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica, comicità ed ospiti famosi, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Su La7 alle 21.15 Enrico Mentana presenta lo speciale “Cos’è davvero Natale”, con un’intervista esclusiva al cardinal Ravasi.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Ufficiale e gentiluomo”; su Canale5 alle 21.40 “Harry Potter e i doni della morte: parte 1”; su Rai4 alle 21.20 “Terminator Salvation”; su Rai5 alle 21.15 “Tesnota”; su Iris alle 21.10 “Chisum” e su Italia2 alle 21.10 “Angry games – La ragazza con l’uccello di fuoco”

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.25 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

