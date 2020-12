Legambiente per Natale regala asfalto ai sindaci, alla Provincia e all’assessore Terzi

È stato regalato asfalto a tutti i sindaci del percorso dell’autostrada Bergamo Treviglio, al Presidente della Provincia e all’assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi.

“Per molti di loro la passione sfrenata per l’asfalto guida ciecamente le scelte politiche, tanto da non chiedersi come un progetto invariato possa passare da 300 a 500 milioni di euro e come Regione, che era restia a dare 30 milioni, ne metta sul banco 130 ancor prima di un bando di gara europeo – attacca Legambiente -. Tutto questo amore per l’asfalto non può che trasformarsi in un’opera d’arte. A ciascuno è stato regalato un pezzo di asfalto, il primo pezzo di asfalto per la futura opera autostradale. Serviranno altri 14 miliardi e 400 milioni di pezzettini di asfalto per realizzare un’opera che è voluta da solo una piccola porzione di portatori di interessi economici, e che invece nella popolazione ha un sentiment totalmente negativo”.

La domanda che l’associazione pone ai sindaci, all’assessore regionale e al presidente della provincia è: “Quali sono stati gli avvenimenti che hanno portato l’opera a un costo aumentato del 66% in 8 anni, senza che vi siano state modifiche al tracciato?”.

E ancora: “Che il progetto abbia vocazione fallimentare – sostengono gli ambientalisti – lo dimostra anche la recente querelle in seno al consiglio di amministrazione di Autostrade Bergamasche. Una divisione su tutto, dalla gestione alla governance, ma soprattutto sul progetto: se il progettista stesso propone due visioni diverse del progetto, significa che tutta questa bontà il progetto del 2012 non ce l’ha”.

Sempre secondo Legambiente “il progetto non ha vocazione di risolvere il traffico locale, come ampiamente dimostrato dall’allegato B1 del progetto, ma è solo un affare per gli investitori”.

Il pacco recapitato alla sede della Provincia

I pacchi recapitati a Dalmine e Stezzano





Infine un appello: “Ci auguriamo che nel prossimo CDA al posto di figure messe per rendere conto ai vari politici di turno, come è già successo, si mettano persone con competenze in materia: in questo modo il progetto potrà definitivamente morire e si potrà ritornare a parlare delle vie alternative già tracciate al tavolo OCSE”.

Cambiamola! Il diritto a una mobilità sostenibile e i suoi 22.000 firmatari

Legambiente Provincia di Bergamo

Comitato No Autostrada Treviglio-Bergamo

Comitato Tutela Ambiente di Fara Gera D’Adda

Comitato Ambiente è Vita di Pontirolo Nuovo

Associazione 5R Zero Sprechi

Comitato di Quartiere Geromina

ANPI Fara Gera D’Adda