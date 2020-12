L’Atalanta ha un nuovo esterno: dal Genk arriva Joakim Maehle per 10 milioni

L’Atalanta ha un nuovo esterno. È Joakim Maehle, esterno danese classe 1997 prelevato dal Genk per una cifra che – attraverso i bonus – arriverà a superare i 10 milioni di euro.

La chiusura della trattativa, che era già ben avviata, è arrivata nella tarda serata di lunedì 21 dicembre.

Il 23enne giocherà con il club belga la sua ultima partita il prossimo 27 dicembre (contro il Waasland-Beveren in Jupiler League), poi sarà pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia. Siamo alle firme tra le due società, che già in passato hanno chiuso altre operazioni: parliamo di Castagne (ceduto al Leicester la scorsa estate) e Malinovskyi.

Un rinforzo importante, come dimostrano i 10 milioni di euro investiti dai Percassi, che farà sicuramente felice Gian Piero Gasperini.

Già in passato l’Atalanta aveva seguito Maehle, ma dopo questa prima parte di stagione si è deciso di spingere per avere un ulteriore innesto sulle fasce, anche in considerazione dello scarso impiego di Cristiano Piccini (1 presenza) e Fabio Depaoli (6 apparizioni), che non è detto restino entrambi fino a giugno.

Joakim Maehle, 23 anni, nazionale danese

Maehle, che nasce terzino ma ricopre con naturalezza tutti i ruoli sulla fascia destra, potrebbe essere il ricambio giusto per Hateboer e dare altre alternative al Gasp, che potrà contare su un giocatore di talento ed esperienza (già 6 presenze con la Nazionale maggiore della Danimarca). In questa stagione, in Belgio, il classe ’97 ha raccolto 16 presenze in campionato con il Genk, segnando anche 1 gol e servendo 4 assist.

Adesso potrà misurarsi con la Serie A: l’Atalanta lo aspetta.