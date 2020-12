Grifal: ricerca e innovazione nel primo bilancio di sostenibilità

Innovazione continua nel packaging sostenibile, 5% del fatturato reinvestito in ricerca, miglioramento costante delle performance ambientali dei prodotti, emissioni di CO2 2,4 volte inferiori rispetto alle alternative di origine chimica: questi sono i temi al centro del primo bilancio di sostenibilità della Grifal di Cologno al Serio, azienda tecnologica attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che pone le basi per produrre prodotti sempre più ecocompatibili.

“La storia di Grifal da sempre affonda le proprie radici nel concetto di innovazione continua -afferma Fabio Gritti, presidente di Grifal-. Oggi, in un contesto di mercato in cui la crescita dell’e-commerce porta invariabilmente all’aumento costante degli imballaggi, l’innovazione nel settore del packaging, per essere concreta ed efficace, deve necessariamente andare verso soluzioni che ne diminuiscano l’impatto ambientale. È proprio questo il percorso che abbiamo intrapreso con cArtù e il bilancio di sostenibilità vuole segnare una tappa fondamentale e necessaria di questo cammino, ponendo le basi per nuovi traguardi sempre più ambiziosi”.

In ricerca e sviluppo Grifal, nel 2019, ha investito 910 mila euro (+14,8% rispetto al 2018) che corrisponde al 5% del fatturato (18,63 milioni euro). “L’azienda mette al centro della propria strategia industriale un’innovazione profonda e continua come dimostra cArtù, la rivoluzionaria tecnologia che ha reinventato il cartone ondulato tradizionale e, grazie a un’onda più alta, ne ha aumentato la resistenza, rendendolo una valida alternativa economica e sostenibile alle plastiche e agli altri prodotti chimici per l’imballo”.

Dallo studio LCA presentato nel bilancio, che quantifica le emissioni di CO2 necessarie per produrre un m3 di cArtù (35 kg) e le mette a confronto con quelle necessarie a produrre la stessa quantità di cartone tradizionale (78 kg) e di polistirolo (86,45 kg), emergono chiaramente tutti i vantaggi ambientali. Lo stesso studio ha esteso l’analisi a un uso medio industriale di un altro prodotto che utilizza la tecnologia cArtù: utilizzando 100.000 kg di cushionPaper al posto della stessa quantità di polistirolo, si risparmiano 418.000 kg di CO2, equivalenti alla CO2 che assorbirebbero 59.976 alberi: una superficie pari a 84 campi da calcio.

Dal documento aziendale emerge il quadro di una realtà in ottima salute economica che punta sul talento dei propri dipendenti: nel 2019, Grifal ha registrato una crescita del fatturato del 7,3% rispetto al 2018 e i dipendenti, raggiungendo le 99 unità, sono aumentati del 13% rispetto al 2018. “L’aziendamette la sicurezza dei dipendenti al primo posto, aggiornando le proprie procedure secondo le normative più stringenti attraverso un efficace sistema di gestione che permette un monitoraggio costante”.

L’attenzione alla sicurezza ha trovato conferma anche nel 2020, quando il Covid ha colpito duramente la provincia di Bergamo: una rapida riorganizzazione ha permesso l’applicazione del distanziamento sociale dei dipendenti, del telelavoro ove necessario e possibile, e di tutte le indicazioni sanitarie delle Autorità, tanto che l’azienda non ha registrato nemmeno un contagio fino a maggio (periodo di rendicontazione), pur continuando ad operare. Al tempo stesso, l’orientamento all’innovazione di Grifal ha trasformato la crisi in un’opportunità, facendo sì che l’azienda riconvertisse in parte la propria strategia commerciale, dando una forte spinta alle proprie vendite online (+300% dei clienti dell’E-commerce rispetto allo stesso periodo del 2019).