Gli auguri del direttore dei Salesiani: “Natale è per tutto e per tutti”

Pubblichiamo la lettera degli auguri di Natale di don Massimo Massironi, direttore del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio:

Carissimi,

sarebbe troppo facile in questa lettera di Natale partire dall’elenco delle cose negative di questo 2020 o dall’augurarci solo una vuota speranza che tutto andrà bene…perchè così non è proprio stato e probabilmente così non lo sarà subito!

Il Natale di Gesù arriva per abitare TUTTO quello che stiamo vivendo!

Sì, vorrei comunicarvi la buona notizia che il Natale di Gesù, anche in quest’anno così difficile e di sofferenza,non ha paura di esserci e di venire tra noi per tutto quello che stiamo vivendo.

Il Natale vuole abitare questa emergenza sanitaria del COVID,come la Luce che illumina le tenebre,per gettare uno sguardo di profondità su ciò che è essenziale nella vita: il senso di tutto è l’amore…sono le vere relazioni di amicizia e d’amore.

Il Natale vuole abitare questa crisi economica e lavorativa perchè, seppure nelle nostre città ci sono chiusure e le povertà aumentano, ogni uomo e ogni donna non sono tali per quello che hanno o che consumano, ma per la dignità di essere per sempre figli di Dio.

Il Natale vuole abitare le odierne difficoltà sociali, che turbano a volte con violenze e disordini i nostri paesi, perchè vuole riportare in primo piano che il cuore, la mente e le mani di ogni persona sono anzitutto e soprattutto desiderio di pace e non di sangue!

Il Natale vuole abitare la mancanza di presenza per molti a scuola, che ha spostato online l’appello dei nomi, perché ci ricorda che la scuola è anzitutto il luogo in cui i nomi degli studenti devono diventare diamanti, perché ogni loro nome è unico.

Il Natale di Gesù viene per TUTTI così come siamo!

Sì quest’anno vorrei comunicarvi la buona notizia che il Natale di Gesù non ha paura di esserci e di venire per tutti noi, così come siamo: poveri e ricchi, ammalati e sani, tristi e felici, giovani e anziani, vivi e morti.

Perché il Natale assicura a tutti, poveri e ricchi, che a Dio Padre non importa quanto siamo bravi, ma quanto siamo suoi figli.

Perché il Natale rivela che il grande sogno per tutti, ammalati o sani, è essere vivi e non sopravvivere in questo tempo.

Perché il Natale vuole avvertirci tutti, tristi o felici, che come nessun serpente si autoavvelenerebbe, noi non dobbiamo produrre il veleno del giudizio o della critica che ci allontana in questo tempo.

Perché il Natale dona la forza a tutti, giovani o anziani, di essere dotati di spirito forte e cuore tenero e non di spirito debole e cuore duro.

Perché il Natale è il dono dell’amore vero che garantisce a tutti, vivi o morti, la possibilità di affrontare con dignità il vivere o il morire perchè solo l’amore vero risorge e fa risorgere!

Il Natale di Gesù è per noi adesso e qui…perchè Dio parla in ogni cosa della vita, anche nei momenti bui, ma la sua voce e il suo tocco rimangono nascosti se non si è disposti a riceverli.

Disponiamoci a ricevere di più il Bambino Gesù in questo Natale…Lui non ha paura di esserci e di venire per tutto e per tutti!

Auguri di Bene Vero…Buon Natale di Gesù

don Massimo Massironi

direttore