Fontanella, si costituisce il pirata della strada: è un carabiniere

Svolta nel caso dell’investimento che lo scorso 10 dicembre è costato la vita a Basant Singh, il 38enne di origini indiane che si stava recando a lavoro in bici a Fontanella.

Nei giorni scorsi, alla caserma di Calcio, si è costituito un uomo ammettendo le sue responsabilità. Si tratta di un carabiniere, a quanto pare residente in zona ma in servizio fuori provincia. Sarebbe stato lui alla guida dell’auto a falciare l’uomo sulla provinciale 105, per poi scappare senza soccorrerlo. Il fatto era accaduto poco prima delle 6.30 quando era ancora buio.

La vittima lavorava come mungitore in una cascina al confine con Casaletto di Sopra e aveva un figlio di 6 anni. I carabinieri di Calcio e Treviglio si erano messi alla ricerca di una Citroen di colore rosso, come indicato da alcuni testimoni.

Il corpo del 38enne era stato trovato sbalzato in un campo poco dopo, oramai senza vita.