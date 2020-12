Covid, 48 nuovi contagi in Bergamasca: 92 decessi in Lombardia, 628 in Italia

Nelle ultime 24 ore sono 13.318 infettate dal Covid 19, mentre le vittime sono 628. In Lombardia i nuovi casi positivi sono 2.278, in bergamasca sono 48. Mentre i decessi in Lombardia sono 92.

– i tamponi effettuati: 31.939 totale complessivo: 4.672.338;

– i nuovi casi positivi: 2.278 (di cui 125 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 376.790 (+2.356), di cui 3.930 dimessi e 372.860 guariti

– in terapia intensiva: 540 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.290 (+58)

– i decessi, totale complessivo: 24.512 (+92)

I nuovi casi per provincia

Milano: 462 di cui 69 a Milano città;

Bergamo: 48;

Brescia: 156;

Como: 249;

Cremona: 70;

Lecco: 44;

Lodi: 29;

Mantova: 104;

Monza e Brianza: 94;

Pavia: 117;

Sondrio: 60;

Varese: 767.