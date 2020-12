Sotto l’albero nasce l’astrolabio, il podcast di Molte Fedi

“Un podcast per tenere viva la nostra community e per essere presenti in questo anomalo Natale con uno sguardo delle fedi sull’anno che verrà”. Esordisce così Daniele Rocchetti, ideatore di Molte fedi sotto lo stesso cielo e presidente delle Acli di Bergamo, disegnando in poche parole l’obiettivo de L’Astrolabio, il nuovo podcast della rassegna che sarà disponibile dal 22 dicembre sul sito www.moltefedi.it, su Spotify, su Google Podcasts e a breve anche su Apple Podcasts. Il primo episodio de L’Astrolabio sarà Mappe celesti per il 2021, uno sguardo sull’anno futuro a partire dai tre monoteismi, con la partecipazione di alcuni ospiti: per l’Islam Sumaya Abdel Qader, per l’Ebraismo Miriam Camerini, e per il Cristianesimo don Armando Matteo. 20 minuti d’ascolto e di approfondimento con ospiti di livello. Per accompagnare i ritmi quotidiani. Per tenere alto lo sguardo sull’avvenire.

“L’idea di un podcast – prosegue Rocchetti – vuole essere l’occasione per mantenere il legame tra un edizione e quella successiva, fornendo curiosità e approfondimenti tematici sugli argomenti consueti della rassegna. Sarà un appuntamento mensile, con l’ambizione di decifrare il cielo a partire dalla terra. Ne “L’Astrolabio” annunceremo inoltre la possibilità di acquistare cofanetti con alcuni dei numerosi interventi delle rassegne passate. Ѐ un archivio molto prezioso che abbiamo deciso di mettere a servizio del nostro pubblico. Per il mese di dicembre sarà disponibile sul nostro sito nella sezione E-shop al prezzo complessivo di 4,99€ “Dalla parte di Eva”, un percorso di tre incontri con Martina Loreggian, Lidia Maggi, e Nibras Breigheche dedicati alla figura della donna nelle tre fedi e “Il giusto nelle tradizioni monoteiste”, un percorso analogo sulla figura dell’uomo retto con Claudia Milani, don Fabio Corazzina e Wael Farouq”.