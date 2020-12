Servizio 0-6, al Centro per l’età evolutiva uno spazio a misura di bambino

Al Centro per l’Età Evolutiva è riservata un’attenzione particolare ai bambini di 0-6 anni, in quanto questa fascia d’età è caratterizzata da passaggi di crescita importanti e significativi che comportano, sia per il bambino che per i genitori, frequenti e rapidi adattamenti. Sono anni brevi ma molto intensi!

I genitori stessi, soprattutto se alla loro prima esperienza, convivono spesso con molti dubbi relativi alla crescita sana del loro e rispetto alle loro modalità educative.

Il Servizio 0-6 nasce proprio per rispondere a queste domande in un contesto familiare e rassicurante in cui possono essere effettuate osservazioni del bambino, anche in compresenza dei genitori, per valutare lo sviluppo delle varie competenze (linguistiche, motorie, grafiche, emotive e relazionali) e colloqui con i genitori per un confronto in merito ad eventuali dubbi o difficoltà nella gestione del bambino.

Quando è opportuno chiedere una consulenza?

Tutte le volte che si hanno dubbi legati alla crescita dei propri figli che comportano preoccupazione oppure per approfondimenti consigliati dal pediatra o dalle insegnanti.

Se si hanno dubbi e preoccupazioni legati alla loro crescita o alle proprie modalità educative meglio affrontarli attraverso un confronto con uno specialista, può bastare anche un incontro di consulenza, per identificare, insieme al professionista, una chiave di lettura del problema e ricevere alcuni consigli.

Se, in seguito alle osservazioni effettuate, vengono individuati particolari ritardi nello sviluppo o carenze in determinate aree si propongono percorsi di potenziamento che possono essere effettuati in studio o anche nel contesto familiare e/o scolastico con la supervisione dei professionisti del Centro.

Questo tipo di percorsi sono altamente personalizzati in base all’età del bambino e alle caratteristiche del contesto familiare e scolastico.

I professionisti del Centro lavorano all’interno di un’Equipe multidisciplinare e questo permette di non trascurare aspetti rilevanti e una visione e presa in carico del bambino a 360° gradi.