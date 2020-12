Rientri dalla Gran Bretagna: cosa devono fare i bergamaschi

Domenica il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che:

· vieta l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

· obbliga le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza (dal 6 dicembre al 20 dicembre) hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, a:

– comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’ATS competente per territorio (attraverso la compilazione della comunicazione disponibile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4qPnoPKIbSAH9jst-DjLRx2dldN3uF1MQdBlCbc1cGi1GZA/viewform)

– Stampare il questionario compilato

– Sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone in una delle sedi sotto indicate (la più prossima al proprio domicilio/residenza e ASST di appartenenza)

– Al momento del tampone presentarsi con la stampa del questionario compilato e con un documento attestante il transito/arrivo in/dall’UK (es. biglietto aereo)

I tamponi potranno essere effettuati presso i punti tampone delle:

· ASST Bergamo Ovest accesso libero dalle 09.00 alle 13.00 in una delle 4 sedi tamponi – per modalità di accesso ed orari consultare il sito http://www.asst-bgovest.it/586.asp

· ASST Papa Giovanni XXIII per modalità di accesso ed orari consultare il sito http://www.asst-pg23.it/2020/11/_tamponi_covid_19/

· ASST Bergamo EST http://www.asst-bergamoest.it/user/homepage.aspx

I residenti o domiciliati nella provincia di Bergamo devono aver comunicato al DIPS il loro ingresso in Italia attraverso la compilazione della comunicazione disponibile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4qPnoPKIbSAH9jst-DjLRx2dldN3uF1MQdBlCbc1cGi1GZA/viewform

Per coloro che fossero residenti in altre province la comunicazione andrà effettuata al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL/ATS di competenza.