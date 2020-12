Pedrengo, uomo aggredito a martellate muore poco dopo: arrestata la cugina

Una donna di 61 anni, E. M., è in stato di arresto con l’accusa di aver colpito a martellate il cugino di 73 anni, che poco dopo è morto. L’episodio si è consumato nella tarda serata di domenica 20 dicembre a Pedrengo.

Le due persone, entrambe mai sposate, dal 2015 vivevano insieme in una villetta di via Camozzi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, domenica sera avrebbero iniziato a litigare per motivi familiari.

Durante la discussione, la donna avrebbe estratto un martello e avrebbe colpito diverse volte il cugino. Poi avrebbe chiamato l’ambulanza, ma nel frattempo l’uomo è spirato. Resta da chiarire se a causa delle martellate o per altri motivi collegati all’aggressione.