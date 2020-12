Non ci resta che il crimine, Boss in incognito o Maze Runner? La tv del 21 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 21 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Non ci resta che il crimine”. Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe, tentano di sbarcare il lunario proponendosi come guide turistiche abusive di uno “strepitoso” tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte spazio-temporale (di Einstein-Rosen), proprio nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna e della famigerata Banda.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti. A pochi giorni da un Natale di un momento storico molto difficile per il sistema produttivo e per le famiglie italiane, un boss ha accettato di lavorare per una settimana sotto mentite spoglie tra i propri dipendenti…

Questa volta protagonisti del format, i lavoratori dell’azienda Birra Peroni. Sarà l’Amministratore Delegato, Enrico Galasso, che andrà sotto copertura come boss in incognito.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

La prima inchiesta, dal titolo “La sentinella”, è di Giulia Presutti con la collaborazione di Marzia Amico. Un comunicato Rai spiega: “Non c’è voluto molto, da quando è iniziata la pandemia, perché gli scienziati scoprissero che chi è affetto da Covid-19 rilascia particelle di virus anche nelle feci. In Olanda l’istituto di ricerca Kwr ha lanciato un progetto pilota: da marzo scorso monitora le acque reflue di Amsterdam e Rotterdam per scovare la presenza di virus nella comunità. Tutto per potenziare le attività di tracciamento e di screening della popolazione. Seguendo l’Istituto Kwr, il governo olandese ha avviato un monitoraggio a tappeto dei 300 impianti di depurazione del paese. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità sta provando a fare qualcosa di simile: a giugno 2020 ha trovato tracce di Sars-Cov-2 in campioni prelevati a Milano e Torino addirittura a dicembre 2019. Quindi ha lanciato una call volontaria per tutti gli istituti di ricerca che vogliono collaborare allo studio delle acque reflue. Il progetto si chiama Sari, ma a che punto è? E l’Italia sta sfruttando appieno la potenzialità di uno strumento come le acque reflue, specchio di quello che succede nella società?”.

Il secondo reportage, dal titolo “I segreti dell’Oms”, è firmata da Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini con la collaborazione di Norma Ferrara. Un comunicato Rai specifica: “Esclusiva di Report: una mail prova che Tedros, il direttore generale dell’Oms, sapeva già dal 28 maggio della censura dello studio sulla gestione italiana della pandemia. Ma l’Oms, con la scusa della confidenzialità, ha rifiutato di rispondere sulle violazioni del proprio codice per la ricerca responsabile che sanziona la falsificazione dei dati e i conflitti di interesse. Una eccezionale intervista a uno degli autori del dossier ricostruirà cosa è accaduto davvero dentro l’Organizzazione mondiale della sanità e come il tentativo di censurare la verità si è trasformato in una catastrofe reputazionale per l’indipendenza dell’ente. Infine Report svelerà una delle ragioni chiave per cui agli autori del dossier è stato chiesto di non presentarsi alla Procura di Bergamo”.

La terza inchiesta, dal titolo “Tutti gli uomini del presidente”, è di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Roberto Persia. Un comunicato Rai anticipa: “Il presidente De Luca ha condotto la sua campagna elettorale puntando tutto sui suoi presunti successi nella gestione della prima ondata della pandemia. Presunti, sì, perché l’indagine siero-epidemiologica condotta dall’Istat ha dimostrato che tutto il centro sud è stato graziato dal virus per via dei provvedimenti di lockdown. Poi è arrivata la seconda ondata e gli ospedali campani si sono trovati completamente impreparati. Addirittura il San Giovanni Bosco, un ospedale di Napoli che doveva essere completamente dedicato a Covid-19, è stato chiuso per lavori fino al 5 novembre”.

Il quarto reportage, intitolato “La sorveglianza”, è di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Un comunicato Rai spiega: “I banchi monoposto per mettere in sicurezza le scuole sono costati ben due miliardi di euro. Però, passati solo due mesi dall’inizio delle lezioni, tutti gli istituti superiori sono stati chiusi. Cosa è mancato per evitare che i ragazzi tornassero alla didattica a distanza? E soprattutto cosa è mancato per evitare questa seconda ondata? Dalla Calabria al Lazio, al Veneto, passando per L’Aquila, definita la Bergamo d’Abruzzo dal presidente della Regione, Report cerca di capire chi doveva realizzare un vero e proprio piano di sorveglianza per monitorare, tracciare e isolare i nuovi contagi ed evitare che anche in autunno morissero altre 25 mila persone, quasi la metà dei decessi da inizio pandemia”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Extraction”; su Rai4 alle 21.15 “Maze Runner – Il labirinto”; su La5 alle 21.20 “La vigilia per farli conoscere”; su Iris alle 21.15 “Blackkklansman” e su Italia2 alle 21.10 “Le ultime ore della Terra”

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “L’altro ‘900”. La puntata di letteratura italiana dedicata ai sentimenti, e soprattutto alla grande poesia d’amore. Giorgio Caproni, Sandro Penna, Alda Merini, Goffredo Parise, Sibilla Aleramo, Elio Vittorini, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Berto e Giovanni Arpino, fra i protagonisti della viva scrittura del Novecento. Letture di Marco Baliani, Giuliana De Sio, Gianfelice Facchetti e Alessio Vassallo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 il telefilm Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai