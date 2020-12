Nel Decreto Natale contributi ai ristoratori: a chi spettano e come riceverli

Il Decreto Natale, oltre a regolare gli spostamenti delle imminenti festività natalizie, ha introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore delle attività del settore della ristorazione per compensare, almeno in parte, i mancati introiti causati dalla chiusura imposta.

Per scongiurare l’innalzamento della curva dei contagi, il decreto pubblicato venerdì scorso, 18 dicembre, ha stabilito che dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta la penisola sarà considerata zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni feriali. Ciò significa che bar e ristornati potranno aprire soltanto per servizio di asporto fino alle ore 22.00 e per le consegne a domicilio.

Il decreto prevede quindi un contributo a fondo perduto per le attività dei servizi di ristorazione indicati nell’Allegato 1 al Decreto in esame (vedi codici Ateco indicati al termine dell’articolo).

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario.

L’ammontare del contributo è pari a quello già erogato ai sensi dell’art. 25 del suddetto decreto che, ricordiamo, spettava a condizione che:

i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;

l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

L’ammontare del contributo era calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

Ed era previsto un contributo minimo, pari a:

1.000,00 euro, per le persone fisiche;

2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l’importo erogato ai sensi del Decreto Natale non può essere superiore a 150.000 euro e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Codici Ateco indicati nell’Allegato 1:

561011

561012

561020

561030

561041

561042

561050

562100

562910

562920

563000