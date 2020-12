Martinelli Ginetto presenta Virhome, il tessuto eco-sostenibile contro virus e batteri

Martinelli Ginetto Spa di Casnigo che produce tessuti per l’arredo e la casa e Devan, azienda belga tra le principali nel settore di prodotti high-tech per il finissaggio tessile, hanno sviluppato in partnership il trattamento Virhome che protegge efficacemente i tessuti da virus e batteri, con proprietà antimicrobiche e di riduzione rapida della carica virale.

Messo a punto e testato nell’unità di nobilitazione e finissaggio del Gruppo Martinelli Ginetto, Virhome è basato sulla tecnologia Bi-Ome, non migrante, permanente, sostenibile per l’ambiente, salubre e certificata Oeko-Tex®. Il trattamento Virhome rende i tessuti di arredo e di biancheria della casa più puliti da virus e batteri, mantenendone le caratteristiche di comfort, freschezza e piacevolezza al tatto. Pensato per il mondo della casa, Virhome risponde efficacemente anche alle esigenze del settore hospitality offrendo a hotel, B&B, Spa, ristoranti e case di cura un’arma in più contro virus e batteri.

I tessuti Virhome mantengono comfort, freschezza e piacevolezza al tatto pur aumentando le proprietà igieniche dei tessuti. Consentono inoltre al tessuto di rimanere pulito e igienico anche a temperature di lavaggio non elevate.